Thousands of Afghans swarmed the tarmac of Kabul's international airport looking to flee the country after Taliban forces swiftly took control of the capital city and the Afghan government. pic.twitter.com/W7VxUOgtBa — NowThis (@nowthisnews) August 16, 2021

Insane. Don’t have any other words.



The Kabul Airport.



pic.twitter.com/ylraJsDyme — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) August 16, 2021

Wild scenes of desperation are playing out at the Kabul airport with people swarming the tarmac and scaling jets https://t.co/FNMAZIPfYS pic.twitter.com/K1WePf2RG5 — Bloomberg (@business) August 17, 2021

PHOTO: First photo of Afghan civilians evacuated from Kabul airport by American forces on a military transport plane pic.twitter.com/sV254feKBx — Insider Paper (@TheInsiderPaper) August 16, 2021

са започнали да излитат отвъв вторник сутрин, е казал пред Ройтерс западен представител по сигурността.от афганистанската столица, са вечеот тълпите, е казал източникът. По-рано американските сили, които контролират летището, спряха евакуацията заради хаоса.съобщи Асошиейтед прес, като се позовава на високопоставени американски представители, пожелали анонимност.Въвсе виждат афганистанци, които искат да избягат от режима на талибаните, да се вкопчват в американски военен самолет, докато той се движи по пистата на летището. Във видеото множество хора тичат редом до огромния самолет на американските военновъздушни сили и някои от тях успяват да се задържат за него, преди той да се отлепи от пистата.Кадри отдалеч на вероятно същия самолет, вече във въздуха, показват как хора наблюдават от него да падат един или повече обекти и възкликват:Американските сили са били принудени да произведат предупредителни изстрели и да използват хеликоптери, за да отворят път на транспортния самолет.В понеделник Пентагонът потвърди още, че американските военнослужещи са простреляли и убили двама души на кабулското летище. Според съобщението те са били въоръжени.Междувременно стана ясно, челед влизането на талибаните в Кабул в неделя, съобщават световните агенции., като властите в страната в понеделник разпространиха противоречиви сведения за инцидента, предаде Асошиейтед прес.РИА Новости първоначално съобщи, че министерството на Узбекистан е заявило, че самолетът е бил свален от противовъздушната отбрана на страната, след като незаконно е навлязъл в узбекистанското въздушно пространство. Двамата пилоти били хоспитализирани в сериозно състояние. По-късно през деня главната прокуратура на Узбекистан разпространи информация, според която афганистанският самолет се е сблъскат със самолет на Узбекистан, изпратен да го ескортира до летището в град Темез. По-късно и това съобщение беше оттеглено. В него се казваше още, че 22 военни самолета и 24 хеликоптера на Афганистан с 585 военнослужещи на борда са "влезли незаконно" във въздушното пространство на Узбекистан и са били принудени да се приземят в Темез в югоизточната част на страната. Главната прокуратура в Ташкент обаче се извини за "прибързаното" съобщение и заяви, че то не се е основавало на потвърдени данни.след като изпратил сигнал за бедствие, съобщи външното министерство на страната, цитирано от ТАСС.В неделя външното министерство на Узбекистан съобщи, че 84 афганистански военнослужещи са пресекли границата и са поискали помощ. Те са били задържани от граничната полиция. Сред тях е имало трима ранени, които се нуждаели от медицинска помощ.