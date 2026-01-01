Военен транспортен хеликоптер CH-47F Chinook на турските въоръжени сили се разби по време на тренировъчен полет в района на Темели, западно от Анкара. Пилотът на падналия тази сутрин хеликоптер в Анкара, който беше сред двамата пострадали при инцидента, е загинал. Това става ясно от публикация в официалния профил във Фейсбук на турския правосъден министър Акън Гюрлек.

„С голяма тъга научих, че пилотът и полковник от запаса Язайозден Баккал, който се е намирал на борда на хеликоптера, принадлежащ на Акционерното дружество за турска самолетна индустрия (TUSAŞ), който падна край Синджан, Анкара при извършване на учебен полет, е загубил живота си“, написа турският правосъден министър.

Той изказа съболезнования на близките на загиналия и пожела бързо възстановяване на другия пострадал – служител майор Билгехан Куртоглу, който е действащ служител на Турските въздушни сили.

Турското Министерство на националната отбрана съобщи, че хеликоптерът е изпълнявал рутинна тренировъчна мисия, когато по все още неизяснени причини е катастрофирал. Властите са започнали разследване, което трябва да установи причините за инцидента.

Мястото на катастрофата е било незабавно отцепено, а на терен са изпратени екипи за аварийно-спасителни действия и военни следователи. Засега не се съобщава за щети върху цивилна инфраструктура.