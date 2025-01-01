Унгарският премиер Виктор Орбан ще посети американския президент Доналд Тръмп на 7 ноември във Вашингтон, за да обсъди с него възможността за организиране на среща между САЩ и Русия и изключването на Унгария от обхвата на американските санкции срещу руските енергоизточници, съобщи канцеларията на Орбан, цитирана от Ройтерс.

Говорителят на канцеларията на Орбан Гергей Гуяш заяви на пресконференция, че двамата лидери също ще сключат споразумения за сътрудничество в областта на енергетиката, отбранителната промишленост, икономиката и финансите.

"Някои от тези споразумения вече бяха договорени, докато обсъждането на други все още продължава", уточни той.

Орбан беше подчертал, че желае да сключи широкообхватно икономическо споразумение с Вашингтон, за да балансира последиците от наложените американски мита на Европейския съюз.

Орбан: Унгария подготвя среща между Тръмп и Путин

Гуяш потвърди, че Орбан и Тръмп може да обсъдят план за организирането на руско-американска среща за постигане на мир в Украйна.

"Предстоящата среща предлага възможност на двамата държавни глави да очертаят пътна карта, която да доведе до руско-американска среща, а чрез нея и до руско-украинско мирно споразумение", добави Гуяш.

Американският президент имаше намерение да се срещне с Владимир Путин в Будапеща този месец, но разговорите бяха отменени, след като Русия отказа да преустанови военните действия. По-рано Орбан обяви, че в рамките на срещата си с Тръмп ще обсъди с него американските санкции срещу руските енергийни компании "Роснефт" и "Лукойл".

Гуяш, от своя страна отбеляза, че санкциите не засягат директно нефтения внос на Унгария, а целта на Будапеща е да предотврати това да се случи и да потърси изключение от санкционните мерки. "Нашата цел е Унгария да получи изключение от американските санкции, за да може закупуването на руски природен газ и суров нефт да продължи по стабилен начин."

Планираната среща между лидерите на САЩ и Унгария ще бъде първата от началото на втория мандат на американския президент тази година, отбелязва Ройтерс.

След връщането на Тръмп в Белия дом Орбан предрече "златна ера" в отношенията между Будапеща и Вашингтон.