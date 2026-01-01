Унгарският външен министър Петер Сиярто заяви, че разговаря с колегите си от Русия, Сърбия, Израел, САЩ и Турция както преди, така и след срещите на Съвета на Европейския съюз по външни работи.

„Разговарям не само с руския външен министър, но и с колегите от САЩ, Турция, Израел, Сърбия и другите ни партньори преди и след заседанията на Съвета на Европейския съюз“, каза Сиярто по време на предизборен митинг на 23 март вечерта.

„Ситуацията е такава, че в Европейския съюз се вземат много решения, които оказват влияние върху отношенията и сътрудничеството на Унгария с други държави извън ЕС“, посочи той и добави: „В това се състои външната политика. Може би казвам нещо грубо, но дипломацията се състои в това да разговаряме с лидерите на други държави“.

В статия, публикувана през уикенда във вестник „Вашингтон Поуст“, се твърди, че Будапеща е поддържала тесни контакти с Кремъл през цялата война в Украйна и че Сиярто е използвал паузите по време на срещите на ЕС, за да информира руския си колега.

На 22 март унгарският външен министър обвини Доналд Туск, че „разпространява лъжи и фалшиви новини“, след като полският министър-председател написа в X, че разкритията за разговорите с Русия не са били изненада. „Отдавна имахме подозрения за това“, заяви Туск.

Унгарският министър по европейските въпроси Янош Бока също опроверга информацията, като каза пред „Политико“: „Това са фалшиви новини, които се разпространяват като отчаяна реакция на това, че Фидес [на унгарския премиер Виктор Орбан] набира инерция в предизборната кампания“.

Съобщенията са „силно обезпокоителни“, тъй като доверието между държавите членки и институциите на ЕС е от основно значение за функционирането на Съюза, подчерта говорителят на Комисията по външни работи Анита Хипер. ЕК очаква „разяснения“ от унгарското правителство, добави тя.