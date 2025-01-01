Унгарската дипломация „няма да избира между Изтока и Запада, а ще търси връзка между тях“, заяви министърът на отбраната Кристоф Салай-Бобровницки по време на днешно събитие в Будапеща, предаде унгарската новинарска агенция МТИ.

Според министъра подобен подход ще осигури на страната пространство за маневриране и ще служи като основа за стратегическите ѝ цели.

Той отбеляза, че докато отбраната на Европа се основава на НАТО, „европейските държави все още често са по-малко уплашени от реалните си противници в сравнение с гнева на настоящия президент на САЩ“. „Европейската сигурност е застрашена не толкова от личността на американските лидери, колкото от възможността европейските държави да загубят стремежа си да осигуряват собствената си отбрана“, добави Салай-Бобровницки, като подчерта, че стратегията на Европа трябва да се гради върху „независимост, адаптивност и свързаност“.

„Унгария е подготвена: и в НАТО, и в ЕС тя категорично брани суверенитета си, отхвърля централизацията и прекомерните регулации, както и предубедената критика, която разделя Европа“, каза министърът. „Тези в Източна Европа, които все още нямат собствена стратегия, рано или късно ще воюват в чужди войни. Унгарската геостратегия не се определя от гръмки думи, а от внимателни и добре обмислени крачки“, допълни той.

„Унгария винаги е била част от Европа и винаги ще бъде част от нея. Целта ни е ясна: да направим Европа отново силна“, заяви Салай-Бобровницки.

Засягайки бъдещето на ЕС, министърът подчерта, че то изисква „по-гъвкава структура на няколко равнища“, в която сътрудничеството във въоръжените сили и енергетиката, общият пазар и политическата интеграция да функционират на различни нива. По думите му Европа трябва да се фокусира върху разширяването си на Балканския полуостров, като едновременно засилва регионалното сътрудничество.

Министърът също така отбеляза, че Будапеща разглежда миграцията като „цивилизационен въпрос“, често свързан с разпространението на екстремистки групировки. Правителството смята строгия граничен контрол, силната национална отбрана и вниманието към проблемите там, където възникнат, за ключ към решаването на миграционните въпроси. „Европа трябва да засили собствените си способности за отбрана, но вместо да гради паралелни структури, трябва да обмисли системи, които допълват НАТО“, добави той.