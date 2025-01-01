Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще направи обръщение към нацията тази вечер, предадоха световните агенции. Той ще говори пред сънародниците си в 21 ч. източноамериканско време (04:00 ч. българско).

Тръмп не съобщи темата на речта си. Държавният глава сподели, че отминаващата година е била изключителна за страната и че най-хубавото предстои. Малко след това говорителката на Белия дом Карълайн Левин заяви, че Тръмп ще говори за успехите си през 2025 г.

„Скъпи съграждани, утре вечер в 21:00 часа източноамериканско време ще се обърна към нацията на живо от Белия дом. Очаквам с нетърпение да се „видим“ тогава. Това беше чудесна година за нашата страна, а най-доброто тепърва предстои!“, написа президентът на САЩ в социалната мрежа Truth Social.