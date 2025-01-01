Президентът на САЩ Доналд Тръмп помилва бившия кмет на Ню Йорк и свой бивш адвокат Рудолф Джулиани, бившия началник на кабинета си по време на първия президентски мандат Марк Медоус и други личности, обвинени в подкрепа на усилията на републиканците да отменят резултатите от изборите през 2020 г., предаде Асошиейтед прес, позовавайки се на представител на Министерството на правосъдието на САЩ.

Ед Мартин, адвокатът на правителството по въпросите на помилванията, публикува с социалните мрежи подписана прокламация за "пълно, цялостно и безусловно" помилване, в която се споменават и имената на консервативните адвокати Сидни Пауъл и Джон Истман. В прокламацията, публикувана онлайн късно снощи, изрично се посочва, че помилването не се отнася за Тръмп.

Президентските помилвания се отнасят само за извършването на федерални престъпления, а никой от съюзниците на Тръмп няма повдигнати подобни обвинения. Тези действия обаче подчертават усилията на Тръмп да продължи да пренаписва историята на президентските избори през 2020 г., които той загуби от демократа Джо Байдън, отбелязва АП.

Белият дом не отговори веднага на имейл с искания за коментар във връзка със случая.

Сред помилваните са и републиканци, които са действали като фалшиви избиратели за Тръмп през 2020 г. и са били обвинени в дела на щатско равнище за подаване на фалшиви сертификати, с които са се опитвали да потвърдят, че са легитимни избиратели, въпреки победата на Байдън в съответните щати.

В прокламацията се описват усилията за преследване на лицата, участвали в опитите за отмяна на резултатите от изборите през 2020 г., като "тежка национална несправедливост, извършена спрямо американския народ", и се посочва, че помилванията са предназначени да продължат "процеса на национално помирение", отбелязва АП.