Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви вчера, че той и съпартийците му републиканци ще организират конгрес в Далас през септември, за да мобилизират избирателите в подкрепа на кандидатите на партията преди междинните избори през ноември, предаде Ройтерс.

Партиен конгрес в година без президентски избори е необичаен ход. Двете основни американски политически партии – републиканците и демократите – обикновено организират конгреси в навечерието на президентските избори, произвеждани на всеки четири години. Следващият такъв конгрес ще бъде през 2028 година.

Републиканците са под натиск да запазят контрола си върху Конгреса през последните две години от мандата на Тръмп и се опасяват, че тревогите на избирателите за икономиката и решението на Тръмп да започне война с Иран може да навредят на усилията им, отбеляза агенцията.

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„Голяма новина! За първи път в историята Републиканската партия ще проведе конгрес преди междинните избори. Той ще бъде в Далас, Тексас – едно от любимите ми места в света. Ще бъде фантастично!“, написа Тръмп в публикация в социалните мрежи.

„Това никога досега не е правено и ще бъде наистина историческо събитие“, написа Доналд Тръмп в социалната си мрежа „Трут Соушъл“, като уточни, че конгресът ще се състои на 9 и 10 септември.

80-годишният президент предупреди, че демократите може да започнат трета процедура по импийчмънт срещу него, ако си върнат контрола върху Конгреса, и включи няколко ключови сътрудници от Белия дом в организацията на републиканската кампания.

По-рано вчера Върховният съд на САЩ премахна ограниченията върху сумите, които политическите партии могат да харчат в координация с всеки кандидат – решение, което може да бъде от полза за републиканците на междинните избори, предаде АФП.