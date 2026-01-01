Над един милиард деца по света са изложени на поне три припокриващи се климатични опасности, сочи нов доклад на УНИЦЕФ. Агенцията предупреди за непропорционално голямото въздействие върху определени региони, като сравни данните за населението с разпределението на осем основни заплахи, включително наводнения, засушавания, горещи вълни и горски пожари.

Най-честата комбинация е от засушаване, екстремни горещини и горещи вълни, която засяга близо 300 милиона деца. Броят на малолетните, попадащи в категорията с три или повече опасности, се е увеличил рязко през последните две десетилетия. Почти всички деца на планетата (2,3 милиарда) са изложени на поне една заплаха.

„Децата са на първа линия от въздействието на изменението на климата“, заяви шефът на УНИЦЕФ Катрин Ръсел. Най-засегнатите региони са Субсахарска Африка и Южна Азия, като държави като Чад имат над 95% деца, изложени на множество опасности. Дори в страни като Мианмар има хиляди деца, сблъскващи се със седем или повече заплахи.

Докладът подчертава, че няма държава, която да е напълно пощадена, макар че в части от Скандинавия има малки групи население, по-малко засегнати от основните климатични явления, разгледани в изследването.