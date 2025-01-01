Две деца и майка им починаха, а бащата се бори за живота си след хранене със улична храна на популярен туристически обект в Истанбул, предаде АФП.
Семейството се разболяло след като консумирало няколко популярни улични ястия в ресторант в квартал Ортакьой, в подножието на мост над Босфора. Семейството, което пребивавало в района Фатих, било спешно откарано в болница, но двете деца на 6 и 3 години починали, съобщи регионалният здравен директор на Истанбул Абдулла Емре Гюнер в X.
Майката и бащата били на интензивно лечение, като започнало разследване, каза Гюнер . Малко по-късно майката починала, съобщи министърът на правосъдието Йълмаз Тунч в X в петък.
🇹🇷 Ortaköy Tragedy: Mother and Two Children Die After Food Poisoning #mostshared #turkey https://t.co/pC7cHmjlTm— Imminent Global News (@imminent_news) November 14, 2025
„Взети са проби от местата, където семейството е хранено, а четирима души са задържани“, написа Тунч .
Ortaköy’de yedikleri yemek facia yaşatmıştı: 2 çocuktan sonra anne de hayatını kaybetti pic.twitter.com/r8jgBREjpk— SuperHaber (@superhaber) November 14, 2025
Според някои медийни съобщения семейството е консумирало миди с ориз – популярна закуска на улицата – както пълнени печени картофи. Други източници посочват, че са яли кюкюрек – популярно ястие от печени агнешки вътрешности, и турски локум. Семейството било турско, живеели в Германия и дошлина почивка в Истанбул.