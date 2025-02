Осемнадесет души бяха откарани в местни болници след катастрофата на самолет на летището в Торонто, съобщи на брифинг началникът на пожарната служба на аерогарата Тод Ейткън, цитиран от в. "Торонто Стар".

"Пистата е била суха и не е имало страничен вятър", каза той и допълни, че службата за безопасност на транспорта все още разследва причината за инцидента.

Авиокатастрофа в Торонто: Самолет се обърна по таван (СНИМКА/ВИДЕО)

На борда на самолета е имало 80 души - 76 пътници и 4 души екипаж. Всички те са евакуирани и няма загинали, потвърди авиокомпания "Делта Еърлайнс".

22 са били канадци, останалите - чужденци, уточни пред журналисти Дебора Флинт, главната изпълнителна директорка на службата, отговаряща за летищата в окръг Торонто. По нейна информация ранените са 17, те са били откарани бързо в болници и никой от тях не е в критично състояние. По-рано бе съобщено за трима тежко ранени.

Две от пистите на аерогарата остават затворени и се очакват закъснения през идните дни.

Огромна снежна буря връхлетя Източна Канада в неделя, а вчера регионът все още бе обхванат от силни ветрове.

Генералното консулство на България в Торонто съобщи, че е организирало кризисен щаб и следи ситуацията със самолетната катастрофа на летище “Пиърсън” в канадския град. Към този момент не е постъпвала официална информация за пострадали или ранени български граждани.

Българските граждани могат да подават сигнали или да търсят съдействие на следните адреси:

Генерално консулство на Република България в Торонто, Канада

Consulate General of the Republic of Bulgaria in Toronto,Canada, 65 Overlea Blvd., Suite 230

Toronto, ON M4H 1P1; +1 416 696 2420;

@BulgariaToronto

Emergency line: +1 416 892 1738