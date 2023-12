През последните десетилетия много ирански LGBTQ+ бежанци превърнаха Турция в свой нов дом и намериха своята общност.



Лео, бели денс танцьорка, е една от тези, търсещи убежище. Тя изпълнява и преподава танци през нощта и редовно присъства на протестите в Истанбул пред консулството на Иран. Въпреки забраната на Ислямската република жените да танцуват публично, Лео има процъфтяваща кариера в Турция.



Това е част сюжета на документален филм, продуциран от Юна Лий. Лентата е заснета в Истанбул, Турция. Снимките по проекта започват през февруари 2023 г., филмът е завършен в края на април същата година, разказва Voice of America (VOA).



“В Иран е забранено да се танцува, особено за жените. Всичко свързано с танците е забранено. Трябваше да избирам: да остана в Иран и да се откажа от мечтата си, или да напусна родината си", разказва Лео.



През 2014 г. Лео бяга от Иран. Тя се страхува за живота си, тъй като полицията за морал я заплашва. Институциите не ѝ позволяват да провежда часовете си по танци.



Нравствената полиция не приема идентичността ѝ, защото Лео се е подложила на операция за промяна на пола, съобщава VOA. Заедно с Лео, хиляди LGBTQ иранци са потърсили убежище в Турция поради опасения за живота им.



През септември 2022 г. иранката Махса Амини почина, след като полицията за морал я арестува за „неправилно“ носене на хиджаб, припомня Voice of America.



Историята на Лео е част от проект, озаглавен “Dancing In Exile”, който активно засяга темата за неравноправието в ислямския свят.



Смъртта на Амини предизвика световни протести, включително и в Истанбул.



“Искаме свобода. В продължение на 43 години от ислямската революция те се опитват да ни убият, те ни карат да мълчим. Това, което намирам за най-страшно, е да живееш под потисничество”, казва Лео.



Повече от 70% от иранците не са съгласни със задължителното носене на хиджаб, съобщава порталът.



Между ноември 2022 г. и март 2023 г. над 1200 момичета, които са изразили подкрепа за протестите срещу смъртта на Махса Амини, са претърпели химически атаки в 91 училища в Иран. Това става ясно от данни от службата на върховния комисар на ООН по правата на човека.



Хората могат да изпитват промени в половата си идентичност. Въпреки това Иран криминализира всичко, което е различно от мъжка и женска идентичност, посочват от "Харвард хелт пъблишинг".



Смята се, че след Ислямската революция през 1979 г. в Иран са екзекутирани между 4000 и 6000 хомосексуални лица, съобщава VOA.



Повече по темата гледайте във видеото.