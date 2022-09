се прощава със своятаЦелият свят е вперил поглед към Лондон.Кралицата почина на 8 септември, на 96-годишна възраст, след 70 години на трона.e в. На нея присъстват цялото кралско семейство, хиляди високопоставени лидери и политици от цял свят.А многобройните обикновени граждани са притаили дъх наоколо и пред екраните от различни кътчета на Земята.. Хората заеха местата си в готическата средновековна катедрала малко след 10:00 ч. (българско време).Абатството е мястото, къдетоШест години по-късно там се провежда и церемонията поѝ.

Погребението на британската кралица започна съсв британския парламент, където през последните дни стотици хиляди граждани се сбогуваха с нея.колкото години е живяла кралицата.на абатството под съпровода насе водеше от главния свещеник на Уестминстърското абатство д-р Дейвид Хойл.

произнесе. Той заяви, че животът ѝ е бил "посветен на служба на страната и на Британската общност" и открои нейната жизнерадостност.„В добре известна реч, произнесена за 21-вия ѝ рожден ден, Нейно покойно величество заяви, че целият ѝ живот ще бъде посветен на службата на страната и Британската общност. Рядко има обещания, които са толкова добре спазени“, каза архиепископът.и въздействие върху живота на мнозина“, добави Уелби, цитиран от Пи Ей мидиa.Уелби отбеляза по време на погребението, че ", какъвто видяхме към Елизабет Втора"."Тук, където кралица Елизабет Втора се омъжи и бе коронясана, се събират хора от цялата страна и цялата Британска общност, и от страните по света, за да скърбим за загубата си, за да си спомним дългия ѝ живот на безкористна служба, и уверено да я предадем на милостта на Господа - нашия творец и изкупител", каза по време на траурната служба в Уестминстърското абатство, излъчвана на живо по Би Би Си, неговият предстоятел Дейвид Хойл.Огромни тълпи се събраха в почти пълна тишина, за да наблюдават как, нейната сфера и скиптър, беше изнесен от катедралата бавно до оръжейна карета.Под викове и звуците на тръби и барабани каретата, използвана при всяко държавно погребение, е теглена вот стотици младши моряци от Кралските военноморски сили.

Кралица Елизабет Втора ще бъде погребана в Мемориала на Джордж Шести към параклиса „Сейнт Джордж“ в замъка Уиндзор, който е малко известен, предаде АФП.



За разлика от други кралски особи тя няма да бъде положена в криптата на параклиса. Сега там е погребан принц Филип. Неговите тленни останки ще бъдат преместени в Мемориала според желанието на покойната кралица.



Мемориалът на Джордж Шести е окончателно завършен през 1969 г. Той представлява разширение на параклиса. Там, по заповед на кралица Елизабет Втора, е положен покойният й баща Джордж Шести.



Крал Джордж Шести умира през 1952 г. на 56 години. Смъртта му настъпва внезапно, така че към момента на кончината му не е предвидено място за кралско погребение.





В кралската крипта се намиратт XVIII и XIX век. Сред тях е Джордж Трети, починал през 1820 г.Навремето кралица Елизабет Втора отказва мраморен саркофаг със статуя в естествен размер за баща си. Вместо това гробът на краля е от черен мрамор с надпис „Джордж Шести“. Церемонията по полагане на останките се състои на 31 март 1969 г.Джордж Шести, съпругата му и двете им дъщери водят хармоничен семеен живот. Той нарича семейството си „ние четиримата“. Сега цялото семейство ще бъде погребано на едно място.лед като починаПрахът на принцеса Маргарет е пренесен в Мемориала от гробницата, където е положен след смъртта й през февруари 2002 г. Принц Филип се намира в параклиса „Сейнт Джордж“, откакто беше погребан през април 2021 г., но сега ще бъде преместен, за да може тленните му останки да са до тези на съпругата му.

Погребението на кралица Елизабет Втора наложи Лондон да организирапровеждана някога в британската столица, предаде Асошиейтед прес.Кметът Садик Хан каза, че траурната церемония представлява, тъй като стотици хиляди жители и гости на града изпълват централните му части, а списъкът с официални лица включва 500 души, сред които императори, крале, кралици, президенти, премиери и други лидери от целия свят.", заяви Хан.

Стюарт Кънди, висш представител на лондонската полиция, каза, чев историята на Лондон и е по-трудна и от тази за олимпиадата през 2012 г.Днес. Стотици доброволци от въоръжените сили изпълняват организационни функции по маршрута на погребалното шествие., която се ръководи от високотехнологичен център, разположен близо до моста "Ламбет" в района на парламента. Уличната канализация и кошчетата за отпадъци се проверяват и запечатват. По покривите са разположени полицейски наблюдатели, по улиците се движат служители на реда с полицейски кучета, река Темза е охранявана от военнослужещи от флота, има и конна полиция.

на покойната британска кралица Елизабет Втора, предаде АП.Към синовете на новия крал Чарлз Трети -се присъединиха шестимата им братовчеди: Зара Тиндъл и Питър Филипс - деца на принцеса Ан, дъщерите на принц Андрю - принцесите Биатрис и Юджини, и децата на принц Едуард - Лейди Луиз Уиндзор и Джеймс, виконт Севърн.

