Израелски спасители извадиха две тела изпод развалините на жилищна сграда в Хайфа, след като тя бе ударена от иранска ракета вчера, предаде Ройтерс, като се позова на израелски медии.

По-рано бе съобщено за мащабна спасителна операция, при която се използва едрогабаритна техника, за отстраняване на развалините от сградата и за достигане до затрупаните под тях хора.

В много райони в централната част на Израел беше обявена въздушна тревога поради ракетна заплаха, сирените прозвучаха, включително в Тел Авив и околностите му.

Сигналите за тревога в района на Тел Авив се задействаха два пъти в рамките на 10 минути, след което се чуха поредица от силни експлозии. Малко преди това израелската армия съобщи, че е регистрирала нов ракетен обстрел от територията на Иран.

За Тел Авив това е първата тревога за повече от денонощие.