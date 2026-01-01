Швеция напредва с планове за понижаване на възрастта за наказателна отговорност от 15 на 13 години в тежки случаи, предаде "Би Би Си". Причината е нарастващият брой деца, вербувани от банди да извършват престъпления, които не се изправят пред сериозни правни последици.

Министърът на правосъдието Гунар Стрьомер заяви, че страната се намира в „извънредна ситуация“ и че спирането на използването на деца в престъпни мрежи е „ключова задача“ за правителството.

Банди вербуват руси и синеоки момичета за палежи и убийства в Швеция

Редица институции, включително полицията, надзирателите в затворите и прокуратурата, се противопоставят на плана, като някои се опасяват, че той може да доведе до това още по-малки деца да се превърнат в престъпници.

Ако бъде прието, законодателството може да влезе в сила още това лято.

Стрьомер настоя, че предложението не представлява „общо понижаване на възрастта за наказателна отговорност“ и ще се прилага единствено за „най-тежките престъпления“, като убийство, опит за убийство, тежки бомбени нападения, тежки престъпления, свързани с оръжия, и изнасилвания.