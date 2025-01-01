Момичето с избелели дънки и дизайнерско яке, което бърза към момче, чакащо я до изхода на гарата, изглежда като всяка друга шведска тийнейджърка, тръгнала на среща.

Но ако човек се вгледа внимателно в записите от охранителните камери с Оливия Хаселрот, поведението ѝ изглежда подозрително. Странното е, че тя носи туба с бензин. Както по-късно установява полицията, в пластмасовата торба в другата ѝ ръка има парче полистирен. Натрошен и разтворен в бензин, той се превръща в лепкава горяща маса – смес, която гори изключително силно и се залепва за човешката кожа, причинявайки ужасяваща болка и наранявания, подобно на напалма, запалителния гел, използван от американската армия срещу Виетконг.

Ясно е, че 17-годишната Оливия не отива на среща със своя приятел. Според прокуратурата безмилостни шведски гангстерски босове са я наели да изиграе ключова роля в кампания от палежи, при която седем скривалища на техни съперници са били изгорени в нощ, когато кипящата нарковойна в страната избухва с пълна сила.

В нова и цинична тактика, която ужасява всеки шведски родител от средната класа, това невинно на вид момиче от поколението Z е било привлечено да купи и смеси съставките на запалителните бомби, защото е „Зелено момиче“.

Това е нов шведски термин за момиче, чиято младежка женственост и липса на криминално минало го правят много по-малко подозрително за полицията, отколкото момче от гетото.

А ако момичето е етническа шведка, както Оливия – класическа скандинавска красавица, живееща с майка си в приятен квартал на Стокхолм – толкова по-добре. В съда прокурорите не успяват да докажат, че тя е направила бомбите за нощта на терора, но я осъждат за изработването на една, използвана при подобен палеж от същата престъпна група предишната вечер.

Набелязаните жертви са били членове на турско семейство, но навигацията в Google Maps отвежда подпалвача до грешната къща, която той подпалва, докато възрастните собственици – Ингемар и Кристина Викандер – спят. „Сигурен съм, че щяхме да изгорим живи, ако не се бях събудил, за да отида до банята и не бях видял експлозията да осветява нощното небе“, казва 75-годишният Викандер.

На следващия ден Оливия отива на училище, сякаш нищо не се е случило. Ако е изпитвала угризения, те не личат – двойката разказва, че в съда тя не проявява разкаяние и твърди, че страда от ADHD (синдром на дефицит на вниманието – бел.ред.), което я правело по-малко наясно с последствията от действията си.

Все още не е ясно как бандата я е вербувала, но прокурорката Лиса дос Сантос предполага, че Оливия е свършила мръсната работа просто за няколко крони – за маникюр или нови дрехи.

С изключителна снизходителност съдът я изпраща в младежки център само за 12 месеца, след което тя е освободена. Както сухо отбелязва един от адвокатите по делото: „Това е Швеция“.

Дори и в традиционно „политкоректните“ шведски среди вече никой не се страхува да говори открито за разрушителната гангстерска субкултура в страната.

Общоприето е, че тези престъпни мрежи са пряк резултат от провалената миграционна политика, позволила влизането на стотици хиляди бежанци от Близкия изток и Африка без адекватна интеграционна стратегия.

Групировките, които превърнаха някога спокойна Швеция в столицата на убийствата в Европа, се контролират от пришълци и техните потомци, а „войниците“, които разпространяват наркотици и атакуват съперници, са млади мъже от изолирани предградия.

Но вече не само те.

Доклад на Националния съвет за превенция на престъпността, публикуван миналата седмица, показва, че ролята на жените и момичетата в организираните престъпни групи нараства. Докато лидерите са все още предимно мъже, жените вече играят съществена роля и са търсени, защото са по-трудни за засичане от полицията.

Освен за пренасяне, пакетиране и складиране на наркотици, те се използват и при измами и насилствени престъпления, включително убийства.

Малко след публикуването на този тревожен доклад реалността го потвърди по ужасяващ начин – 33-годишна жена беше арестувана за убийството на 18-годишно момче в предполагаема гангстерска екзекуция в Сьодертелие, града, в който живеела Оливия.

До неотдавна подобен случай би бил немислим. Но според адвокатката Евин Четин, автор на книги за престъпния свят, босовете все по-често разчитат на жени, за да поддържат операциите си.

„Имам добри контакти в полицията, и те ми казват, че все повече момичета от средната класа се въвличат в престъпни банди. Бандите имат нужда от нови тактики – една от тях е да се вербуват етнически шведки – „сини очи и руси коси“, които изглеждат напълно невинни“, каза Четин.

Много от тези на пръв поглед невинни „Зелени момичета“ сами употребяват кокаин, амфетамини и канабис, което ги прави лесни мишени.

Тя разказва историята на 15-годишен дилър, който опрощава дълговете на русокоса клиентка и ѝ предлага 50% отстъпка срещу това да доставя оръжие и наркотици вместо него. Наричал я „Моето съвършено ангелче“.

Все по-често обаче вербуването се случва чрез социалните мрежи. Четин показва скрийншотове от обяви в Instagram, които гласят:

„Спешно: търси се klivare (жаргон за убиец) за пътуване до Векшьо. 100 000 крони (8 500 паунда)“.

Друга обява предлага „добро заплащане“ на момиче – „Goish“ – готово да използва чара си, за да примами враговете на бандата, които после да бъдат бити или убити.

Младите шведи пък публикуват собствени обяви:

„Търся работа, без убийства и не през нощта. Стокхолм“.

Според последните данни, тревогата на родителите е оправдана: 280 момичета на възраст 15–17 години са обвинени в тежки насилствени престъпления миналата година, включително осем убийства.

В Англия и Уелс – с шест пъти по-голямо население – са регистрирани само пет убийства от жени под 24 години.

Швеция, известна със своята култура и цивилизованост, се изправя пред мрачна реалност – жестокостта на някои от тези момичета заплашва самия образ на държавата.

Прокурорката Ида Ардел посочва пример на 15-годишна, наета да накаже момче, което е разгневило бандата. „Тя можеше да избере дали да стреля по вратата или по главата му“, казва Ардел. „Тя избра главата“.

В крайна сметка момичето не натиска спусъка, но проследява жертвата с моторетка и присъства, докато съучастникът ѝ го прострелва в главата, гърдите и краката.

Тя получава две години и шест месеца в младежки център. Ако беше няколко месеца по-млада, нямаше да бъде съденa изобщо – в Швеция наказателната отговорност започва от 15, докато в Англия е от 10 години.

Много юристи и социални работници се опасяват, че Швеция преживява дълбока морална криза.

Прокурорката дос Сантос споделя друг случай – момиче, което дало телефона си на гангстер, за да инсталира криптираната апликация Signal, чрез която той измамил и убил човек.

След ареста тя публикувала видео, в което държи обвинителния си акт:

„Вижте! Обвинена съм в съучастие в убийство!“ – хвали се тя пред приятелите си.

Полицаят Йозефин Ристмеги, специалист по младежка престъпност, отбелязва рязък ръст на агресията сред момичетата.

„Виждаме клипове онлайн, където група момичета се нахвърлят върху друго – събличат го, карат го да целува обувките им, снимат го окървавено и качват клиповете“, каза Ристмеги.

„Много от тези момичета са от добри семейства, но избират престъплението заради статус. Те виждат в социалните мрежи и рап клипове жени с пари, часовници и дрехи – и искат същото“, добави полицаят.

Феноменът на „Зелените момичета“ има вече своя „икона“ – Натали Клокарс, дъщеря на сирийски мафиот, дошъл в Швеция през 90-те.

На 19 години тя започва да продава наркотици, използвайки женствеността и чистото си досие, и скоро има 3000 богати клиенти в Стокхолм.

Живее луксозно – коли, апартамент, екзотични пътувания, подаръци за гаджетата си. „Бях Sugar Mama“, твърди тя.

Но през 2019 г. след полицейски операции пазарът се срива и съперниците стават брутални.

Клокарс отказва да плати „рекет“ от 12 000 паунда, бива отвлечена, завлечена в гората и принудена да гледа как измъчват приятеля ѝ. Бременна във втория месец, тя решава да напусне престъпния свят.

Днес тя е автор на книга и работи със социалните служби, за да предпазва други момичета.

„Новото поколение вече няма уважение. А когато дъщеря ми стане на десет, ще напусна Швеция. Не искам тя да стане като мен“, заяви Клокарс.

Тя и други жени като нея са тъжното лице на новата шведска реалност — свят, в който момичетата вече не мечтаят за сцена като на ABBA, а за снимка с пистолет и пачки пари.

И всяко момиче, заслепено от този фалшив блясък, наистина е „зелено“.