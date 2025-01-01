Спипаха млад шофьор без книжка и с положителна проба за наркотици в Габровско, съобщиха от полицията.

През нощта на 15 декември автопатрулни екипи са подали светлинни и звукови сигнали за спиране на автомобил.

Водачът не се подчинил и продължил движението си, като впоследствие предизвикал катастрофа в района на село Горна Росица.

При инцидента няма пострадали хора. Установено е, че 20-годишният водач, който е криминално проявен и осъждан, е неправоспособен и управлява в едногодишния срок от наложеното му по административен ред наказание за същото нарушение.

Тестът му е отчел положителен резултат за амфетамин и метамфетамин. Издаден му е талон за медицинско изследване, като той е е отказал да даде кръвна проба за химически анализ.

Намерена е и марихуана с тегло около 5 грама. По случая се води разследване.