Географски ранните бракове са концентрирани в Южна централна България (Пловдив, Пазарджик), Югоизточна България (Сливен, Ямбол), Североизточна България. Това се посочва в доклада на Центъра за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“ на тема „Ранните бракове в ромските общности в България: тенденции, фактори и пътища за промяна“. Изследването е публикувано на сайта на организацията. То проследява как традициите, бедността, ниското образование, социалната изолация и недоверието към институциите поддържат практиката, както и какви последици тя има за здравето, образованието и социалната интеграция на ромските момичета, съобщиха от „Амалипе“.

Докато преди време ранните бракове са били инициатива най-вече на родителите, днес те все по-често са резултат от желание и по инициатива на младежите, а родителското съгласие идва поради запазеното изискване за непорочност на булката. Родителите са движещ фактор при някои от най-консервативните групи и при най-маргинализираните семейства, се посочва още в анализа.

Докладът формулира конкретни препоръки към държавните институции, образователната система и местните общности за превенция, подкрепа и овластяване на момичетата в риск. Той дава практически насоки за дейности, които водят до превенция на ранните бракове в различните ромски общности, отбелязват от „Амалипе“.

Съществува относително добра законова и нормативна уредба за реакция в случай на ранен брак, кмятат авторите на доклада. Те обаче отчитат сериозен проблем с нейното прилагане. Често институции не действат превантивно и не реагират в случай на ранен брак, отчитайки, че това е ромска традиция и „не е възможно да се постигне въздействие“, са част от изводите от изследването. Според авторите преодоляването на проблема може да се постигне с навременна работа с родителите и с младите хора.

Анализът отчита, че превенцията е важна, защото ранните бракове имат дългосрочни отрицателни последици върху социалната интеграция, икономическите възможности и равенството между половете. „Проучванията на CEGA (2023) и Световната банка (World Bank, 2014) показват, че момичетата от ромски произход са в пъти по-застрашени да встъпят в брак преди навършване на 18 години в сравнение с останалата част от населението“, се казва още в доклада. За мнозина от тях това означава ранно напускане на училище, ограничени възможности за развитие и дългосрочна зависимост от партньора и семейството му.

Разработен е план за действие в градовете, в които се раждат най-много деца от непълнолетни майки, съобщи в края на октомври председателят на Държавната агенция за закрила на детето Теодора Иванова. На кръгла маса "Превенция на детските/ранни бракове и случаи на ранни раждания“ експертите обсъдиха мерки за справяне с проблема.