Със скандирания "Оставка" жители на Община Несебър се събраха на протест срещу внесено от администрацията предложение за увеличение на данъка върху недвижимите имоти до Общинския съвет. Демонстрацията се провежда пред сградата, в която към момента съветниците провеждат редовното си заседание.

Организаторите на протеста от "Да, България" обясниха, че недоволството е породено и от начина, по който се разходват средствата от бюджета на крайморската община.

Ангелина Досева, която е председател на местната структура на "Да, България", коментира пред журналисти, че гражданите са против вдигането на данъците. Това не е обсъдено с обществеността.

"Нямаше никакви обяснения преди внасянето на подобно искане от Общината", каза Досева. По думите ѝ увеличението на данъка върху недвижимите имоти в Община Несебър не е обосновано.

"Не сме доволни от това как се харчи бюджетът. Не виждаме реални ползи за бизнеса тук. Как това ще се отрази на малките и средните търговци, хората, които има туристически обекти", добави още Досева.

В протеста се включиха жители на няколко населени места. Част от тях издигнаха плакати с надписи "Затвор за крадците", "Правителството падна, Вие сте на ред", "Ако крадяхте с 40 % по-малко, Несебър щеше да е Монако" и хвърляха яйца по сградата на Общинския съвет.

В Поморие също започна протест срещу вече взетото решение за увеличаване на промила за данък върху недвижимите имоти. Това се случи на последната сесия на Общински съвет-Поморие през ноември.

Протестът се организира от гражданската инициатива "Ние не мълчим" и Сдружение "Будно Поморие", които внесоха подписка до областния управител на Област Бургас с искане за произнасяне на Административния съд в Бургас по вече актуализираната общинска наредба за определя на местните данъци и такси.