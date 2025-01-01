Митнически служители от сектор „Митнически оперативен контрол“ към отдел „Митническо разузнаване и разследване“ в ТД Митница София задържаха около 1 килограм стероидно вещество, декларирано като хранителна добавка. Случаят е от 10 декември 2025 г., съобщиха от митническите власти.

Пратката е била селектирана за проверка по митническа декларация, в която стоката е описана като „ксантанова гума“ – заместител на глутен, използван при приготвяне на здравословни храни. Към нея са били приложени търговска фактура, сертификат и декларация от изпращача със същото описание.

При физическата проверка митническите инспектори отварят пратката и установяват бяло вещество с остра миризма. В рамките на контролните действия е извършен полеви тест с романов спектрометър, който отчита наличие на Testosterone Decanoate – анаболен стероид. По данни на уреда веществото е с изключително висока чистота, близо 100%, каквато рядко се среща в практиката.

За точното установяване на състава и за коректното тарифно класиране от стоката са взети проби, които са изпратени за лабораторен анализ.

По първоначална информация задържаното вещество представлява суровина за производство на анаболни стероиди, предназначени за разпространение на черния пазар в България. От иззетото количество – около 1 килограм, могат да бъдат произведени над 5000 ампули със стероидно съдържание, като общата им пазарна стойност се оценява на над 80 000 лева.

Работата по случая продължава.