Сградата на летището в Сараево, Босна и Херцеговина, бе блокирана заради сигнал за бомба, предполагаемо поставена там, съобщи регионалният портал Ен1.
Евростат: България е сред страните от ЕС с най-малък ръст на пътуващите със самолет през 2024 г.
Влизането в сградата на летището беше забранено, а пътниците и персоналът бяха евакуирани.
Също така информация за пристигащите и заминаващите полети не беше налична на официалния сайт на летището, информира още порталът.
От местната полиция съобщиха, че сигналът е бил фалшив, цитирани от регионалния портал Ен1.
Според информация на Ен1 работата на летището е възобновена.