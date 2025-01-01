Сградата на летището в Сараево, Босна и Херцеговина, бе блокирана заради сигнал за бомба, предполагаемо поставена там, съобщи регионалният портал Ен1.

Евростат: България е сред страните от ЕС с най-малък ръст на пътуващите със самолет през 2024 г.

Влизането в сградата на летището беше забранено, а пътниците и персоналът бяха евакуирани.

Също така информация за пристигащите и заминаващите полети не беше налична на официалния сайт на летището, информира още порталът.

От местната полиция съобщиха, че сигналът е бил фалшив, цитирани от регионалния портал Ен1.

Според информация на Ен1 работата на летището е възобновена.