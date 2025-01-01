Районна прокуратура – Благоевград внесе в съда обвинителен акт срещу четирима души за кражба в големи размери.

През февруари 2022 г. четиримата обвиняеми, които се познавали помежду си, се сдобили с информация за значителна сума пари и ценни накити, съхранявани в тайник в частен имот на семейство в Банско. Те разбрали, че семейството живее в къщата и управлява механа на подземния етаж.

Трима от обвиняемите имали предишен опит в кражби, което им дало увереност да планират и организират престъплението. Четиримата обсъдили подготовката и разпределили ролите си за извършването на кражбата.

Задържаха двама криминално проявени и осъждани мъже за кражба на голяма сума пари и златни накити

Двама от обвиняемите извършили външен оглед на къщата и дворното място на механата, за да установят наличието на камери за видеонаблюдение и да определят мястото на проникване. Непосредствено преди кражбата наели квартира.

На 8 март 2022 г., около 20:00 ч., двама се позиционирали в центъра на Банско, за да наблюдават района и да предупреждават останалите при евентуална опасност. Останалите проникнали в къщата, като използвали стрехите и парапета на терасата за достъп до втория етаж. С помощта на техническо средство отключили вратата, изключили сензорите за автоматично осветление и достигнали до тайника на семейството.

От там изнесли куфар с пари и златни накити, които сложили в раниците си, след което напуснали имота. По същото време стопанинът на къщата се качил на таванския етаж и установил кражбата, подаден бил сигнал на 112.

Отнетите пари и накити били транспортирани от Банско до село Яхиново, община Дупница, с лек автомобил, качен на платформа за транспорт на МПС, осигурена от единия, за да не привлекат внимание. На следващия ден обвиняемите се срещнали, част от парите разделили помежду си, а останалите укрили.

Общата стойност на откраднатото е 370 661,32 лева – 350 000 лева в пари и 20 661,32 лева в златни накити.

Делото предстои да продължи в съда.