Окръжният съд в Ловеч гледа мерките за неотклонение на част от задържаните за участие в организирана престъпна група за наркоразпространение, подкупи и палеж.

Обрат по делото за организираната престъпна група, действала в София и Ловеч

Сред арестуваните при акцията на дирекция „Вътрешна сигурност“ и ГДБОП в петък са и директорът на столичното Пето РУ Пламен Максимов и още двама служители на МВР, които вече са с повдигнати обвинения, предава NOVA.

Припомняме, че Окръжният съд в Ловеч не уважи жалбата на началника на Пето Районно управление (РУ) на МВР в София Пламен Максимов срещу 72-часовата мярка за задържане под стража. Той е един от седмината обвиняеми за участие в организирана престъпна група за палеж, подкупи, разпространение на наркотици в София и Ловеч.

В съдебната зала окръжният прокурор на Ловеч Валентин Вълков, който е и наблюдаващ прокурор, каза, че едно лице се задържа за 72 часа, за да се осигури присъствието му в съдебна зала при разглеждане на мярката му за неотклонение. Вълков допълни, че съдия от Софийски районен съд не е уважил подобно искане, засягащо 24-часовата мярка за задържане.

След акция в София и Ловеч: Обвиняеми са 7 души за наркотици и корупция, сред тях и служители на полицията

Той каза още, че един от седмината задържани е направил опит за самоубийство в ареста. Адвокат Мартин Кантарев поиска от съда да отмени като неправилно и незаконосъобразно задържането до 72 часа на подзащитния му.