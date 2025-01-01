Шестима души бяха задържани, след като служители на ирландската полиция бяха атакувани с ракети и фойерверки при антиимигрантски протест пред хотел в Дъблин, в който са настанени търсещи убежище хора, предадоха ДПА и Пи Ей Мидия.

Полицейски автомобил е бил подпален, след като късно снощи голяма група от хора се събра пред хотел "Ситиуест" (Citywest), ден след като мъж бе арестуван за нападение срещу младо момиче в същия район.

Инцидентът се случва две години, след като протестиращи срещу имигрантите предизвикаха безредици в центъра на Дъблин след намушкването на три малки деца, отбелязва Ройтерс.

Ирландският министър-председател Михол Мартин осъди случващото се, заявявайки, че няма "никакво оправдание" за атаките срещу полицията.

Вестник "Айриш Tаймс" (The Irish Times), който публикува видеозапис с горящ полицейски микробус, съобщи, че над 500 души са участвали в протеста.

Вчера полицията съобщи, че мъж на около 20 години е бил обвинен за предполагаемо тежко нападение над непълнолетно момиче в същия район.

Лидерът на най-голямата опозиционна партия "Шин Фейн" Мери Лу Макдоналд заяви, че срещу мъжа е била издадена заповед за депортиране през март тази година.

Макар Ирландия да сред малкото страни в Европа, в които няма крайнодесни членове на парламента, през последните години се наблюдава рязко нарастване на популярността на антиимигрантските групи, които редовно организират митинги с искания за ограничаване на имиграцията.