Майка на две деца от България заяви, че напуска Северна Ирландия след нападение над дома ѝ в Балимина, графство Антрим. Във вторник вечерта демонстранти са нахлули в къщата ѝ и са нанесли сериозни щети.

„Това ме кара да се изнеса оттук, за да спася децата си“, каза Мика Колева пред BBC News NI. „Знаем какво ще се случи. Не е възможно да чакаме, за да видим какво ще стане“, добави тя.

Семейството ѝ е напуснало жилището преди инцидента — страхувайки се за безопасността си — и е гледало на живо безредиците в района чрез TikTok.

„Нямаме нищо вътре – телевизорът, диванът, масата, всичко, което имахме, (е унищожено). Децата ми са уплашени“, каза тя.

Мика и партньорът ѝ, които имат 15-годишен син и 6-годишна дъщеря, са се преместили в Северна Ирландия преди десет години.

„Никога не сме създавали проблеми“, споделя тя.

„Ако някой от България или Румъния прави проблеми, нека отидат при него и да се справят с него, а не с всички. Не всеки е проблем в тази страна. Ние сме тук от 10 години, работим, плащаме наем, децата ходят нормално на училище, никога не сме правили проблеми“, разказва Колева.

По време на поредна нощ на безредици в града във вторник протестиращи са хвърляли коктейли "Молотов", тухли и фойерверки по полицията и са нанесли щети на редица имоти.

Насилието избухна за първи път в понеделник след мирен протест по повод предполагаемо сексуално посегателство над момиче в града през уикенда. Двама тийнейджъри бяха обвинени за престъплението, но адвокатът им заяви, че те ще отрекат обвиненията.

Полицията определи насилствените безредици като „расистки вандализъм“.

В отговор на насилието някои семейства са поставили табели с националността си на входната врата в опит да предотвратят нападения над домовете им.

21.42 Ballymena NI, “Filipino Lives Here” some residents mark their doors with the 🇬🇧🇵🇭 flags to inform locals they are not the problem. Locals regonise Filipinos integrate into the community well. A sign that this violence isn’t wholly racist. pic.twitter.com/5SduSMVNLT