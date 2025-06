Стотици маскирани лица нападнаха през изминалата нощ полицаи и подпалиха къщи и коли в северноирландския град Балимина. Това бе втора поредна нощ на безредици, последвали протест срещу предполагаемо сексуално посегателство в града, предаде Ройтерс.

Полицията призова гражданите да избягват района на града, който се намира на около 45 км от Белфаст.

По данни на журналист от Ройтерс полицаи в униформи за борба с безредиците и с бронирани микробуси са използвали водни оръдия и гумени куршуми, след като срещу тях са били хвърляни „коктейли Молотов“, части от скеле и камъни.

BREAKING NEWS 🇮🇪



Civil unrest and riots are taking place in Ireland tonight as people are protesting against migration.



This started after a girl was s*xually assaulted and locals were protesting. pic.twitter.com/r47cUKHeAH — PeterSweden (@PeterSweden7) June 9, 2025

Няколко коли бяха подпалени, като една от тях е била открита преобърната.

По време на първата нощ на безредици в понеделник бяха опожарени четири къщи, а прозорци и врати на други домове и търговски обекти бяха изпотрошени. Полицията съобщи, че разследва станалото като расово мотивирани престъпления от омраза.

Стотици протестиращи се събраха в Балимина по-рано в понеделник след случай, свързан с двама тийнейджъри, които се явиха в съда същия ден, обвинени в сексуално посегателство срещу тийнейджърка в града в графство Антрим.

Anti-immigration protests continue in Ballymena, Northern Ireland.



This is the second night crowds have gathered in the town in what MSM are calling race riots.



People have had enough as social unrest is spreading across Europe.pic.twitter.com/3XzhAafQ61 — Darren of Plymouth (@wolsned) June 10, 2025

По информация на в. „Белфаст Телеграф“ обвиненията са били прочетени на тийнейджърите и преведени на румънски от преводач.

Петнадесет полицейски служители са били ранени в понеделник, като някои от тях са се наложило да бъдат хоспитализирани.