Средната брутна месечна работна заплата за област Разград през второто тримесечие на годината е 2035 лв. Спрямо предходното тримесечие е отчетено увеличение с 8,4 процента, а в сравнение със същия период на миналата година нараства с 14,1 на сто, съобщи Катя Бориславова, главен експерт в отдел "Статистически изследвания - Разград" към Териториалното статистическо бюро - Север. Наетите в обществения сектор получават средно по 2301 лв., а в частния – 1903 лв., сочат статистическите данни.

Най-високо средно трудово възнаграждение през периода от април до юни са получавали работещите в дейностите "Култура, спорт и развлечения", "Държавно управление" и "Образование". По размер на средната брутна заплата през второто тримесечие на 2025 г. област Разград заема 13-о място сред областите в страната, посочват от статистическия отдел.

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Разград към края на юни са 26 000. Спрямо края на март броят им се увеличава с 1,7 процента, а в сравнение със същия период на предходната година ръстът е с 1,5 на сто. Работещите в обществения сектор са 8800, а в частния – 17 200. Най-голям е делът на наетите в дейностите "Преработваща промишленост" - 25,2 процента, "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети" - 14,7 на сто и "Хуманно здравеопазване и социална работа" - 11,7 процента, допълват от статистиката.

Според изнесените данни средното месечно възнаграждение за януари, февруари и март в региона е било 1878 лв. и е с 9,7 процента по-високо в сравнение със същия период на миналата година.