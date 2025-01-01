Задържаха 47-годишен мъж в Рила след яростна съпротива, съобщиха от полицията.

Започнато е разследване за хулиганска проява в РУ Рила. 47-годишен мъж от града в района на централния площад в нетрезво състояние е ругал гражданите и се е държал грубо.

След намесата на полицаите агресията му се засилила, отказал да изпълни полицейско разпореждане и при задържането е оказал яростна съпротива, проявил и физическа агресия към служителите.

След задържането му е закаран от екип на Спешния център в благоевградската болница, настанен е в Психиатричното отделение. Досъдебно производство е образувано по случая, уведомена е прокуратурата.