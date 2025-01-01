61-годишна българка е загинала при пътнотранспортно произшествие, станало в обедните часове на 13 август в района на Кератея, Гърция. Това съобщи Skai.gr.

Според информация на гръцката полиция малко преди 15:00 ч. на провинциалния път Кератея – Анависос пожарен автомобил се сблъскал с лека кола, управлявана от жената, в резултат на което тя била тежко ранена.

Българката била транспортирана с линейка на Националния център за спешна помощ до местна болница, където починала малко по-късно. При сблъсъка леко са пострадали и двама пожарникари, които били откарани във Военна болница 251.

Според полицията шофьорът на пожарния автомобил е бил арестуван, а впоследствие освободен по прокурорско разпореждане.