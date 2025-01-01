Руският външен министър Сергей Лавров ще участва в руско-американската среща на върха в Аляска на 15 август. Това бе съобщено на брифинг от Алексей Фадеев, заместник-директор на Департамента по информация и печат на руското външно министерство.

„Да, мога да потвърдя участието на Лавров в това събитие, което е планирано да се проведе в Аляска в петък“, каза той, цитиран от ТАСС.

Говорейки за дневния ред на срещата, дипломатът предложи този въпрос да бъде отправен към пресслужбата на руския президент.

Тръмп и Путин ще се срещнат във военна база Елмендорф-Ричардсън

„Както е известно, особено в периода на предишните администрации, отношенията между двете страни значително се влошиха. Смятаме, че тази среща трябва да позволи на лидерите да се съсредоточат върху обсъждането на всички натрупани въпроси – започвайки от украинската криза и завършвайки с пречките пред установяването на нормален, функциониращ двустранен диалог, което е от изключително значение за гарантирането на международния мир и стабилност“, подчерта Фадеев.

На 8 август президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че очаква да се срещне с руския президент Владимир Путин в Аляска на 15 август. Плановете за разговорите бяха потвърдени от помощника на руския президент Юрий Ушаков. По думите му лидерите ще се съсредоточат върху обсъждането на варианти за постигане на дългосрочно мирно уреждане на украинската криза. Кремъл очаква следващата среща между Путин и Тръмп да се проведе на руска територия, подчерта Ушаков.