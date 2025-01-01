Към момента не се планира тестовете на ядрените оръжия, наредени от президента на САЩ Доналд Тръмп, да включват ядрени експлозии, заяви американският министър на енергетиката Крис Райт.

„Мисля, че тестовете, за които говорим в момента, са системни тестове“, заяви Райт в интервю за „Фокс Нюз“. „Това не са ядрени експлозии. Това са т.нар. некритични експлозии“, добави той.

Тестовете ще включват всички останали части на ядреното оръжие, за да бъде гарантирано, че те функционират и могат да предизвикат ядрен взрив, каза още Райт, чиято агенция отговаря за ядрените опити на САЩ.

Тръмп наредил на Пентагона незабавно да започне тестове с ядрени оръжия

Тестовете ще бъдат извършени с нови системи, за да се гарантира, че новите ядрени оръжия са по-добри от предишните, посочи министърът.

Точно преди срещата си с китайския лидер Си Цзинпин в Южна Корея в четвъртък, Тръмп заяви, че е наредил на американската армия да възобнови незабавно процеса на тестване на ядрените оръжия след 33-годишно прекъсване, което изглеждаше като послание към ядрените сили Китай и Русия.

В петък той потвърди коментарите си, но не отговори директно на въпроса дали това ще включва подземни ядрени тестове, които бяха чести по време на Студената война.

По думите на Райт САЩ са извършили ядрени тестове с експлозии през 60-те, 70-те и 80-те години на миналия век и са събрали подробна информация и измервания.

„С нашата наука и изчислителни мощности можем да симулираме с невероятна точност какво точно ще се случи при ядрен взрив“, каза Райт.