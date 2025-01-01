Катедралата „Саграда Фамилия“ в Барселона стана най-високата църква в света, след като горната част от централната ѝ кула беше завършена, предаде АП.

Шедьовърът на архитекта Антонио Гауди сега се издига на 162,91 метра над града, се казва в изявление на църквата, цитирано от АП. Това превъзхожда височината на църквата в германския град Улм, която се извисява на 161,53 метра. Улмската катедрала, готическа лутеранска църква, построена между 1543 и 1890 г., носеше титлата на най-висока църква в света до този момент.

„Саграда Фамилия“ ще стане още по-висока. Централната кула „Иисус Христос“, която се издига от върха на църквата, ще достигне 172 метра, след като бъде завършена през следващите месеци.

Първият камък на „Саграда Фамилия“ е положен през 1882 г., но Гауди никога не е очаквал да види лично края на строителните дейности. Само една от многото кули на църквата е завършена, докато архитектът е жив. Работата по базиликата се ускори през последните десетилетия, тъй като тя се превърна в основна туристическа атракция. Парите от входните такси се използват за финансиране на текущото строителство.

Миналата година 4,9 милиона души са платили, за да посетят катедралата, като 15 процента от тези туристи са от Съединените щати. Работата по сложните фасади на църквата и декорирането на интериора ѝ ще продължи няколко години. Очаква се тя да бъде напълно завършена след около десетилетие, съобщиха църковни служители по-рано тази година. Следващата година ще се навършат 100 години от смъртта на Гауди. Църквата ще проведе няколко събития, за да отбележи неговото наследство, което включва и други зашеметяващи сгради в Барселона и на други места в Испания, допълва още АП.