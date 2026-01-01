Руското министерство на отбраната заяви днес, че руските сили са установили контрол върху две села в Източна Украйна, предаде Ройтерс.

Става дума за село Харкивка в Сумска област и Криничне в Запорожка област, се казва в информация на ТАСС.

Ройтерс отбелязва, че не може по независим път да потвърди достоверността на съобщенията от бойното поле.

Руското министерство на отбраната съобщи още, че за изминалото денонощие руските сили са поразили енергийни обекти, използвани от украинските въоръжени сили, както и пунктове за временно разполагане на украински формирования и на чуждестранни наемници в 141 района.