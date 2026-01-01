Приложението за съобщения „УотсАп“ (WhatsApp), собственост на американската технологична компания „Мета Платформс“ (Meta Platforms), е напълно блокирано в Русия заради неспазване на местното законодателство. Това съобщи Кремъл като призовава гражданите да преминат към подкрепяното от държавата приложение МАКС (MAX), предаде Ройтерс.

„Заради нежеланието на „Мета“ да спазва руските закони, това решение действително беше взето и приложено“, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков и предложи на руснаците да преминат към използването на МАКС.

„МАКС е достъпна алтернатива - развиващо се национално приложение за съобщения, което е налично на пазара за гражданите“, добави той.

Критици смятат, че МАКС представлява инструмент за наблюдение, твърдение, което руските власти отричат.

Блокирането на „УотсАп“ в Русия е кулминацията на шестмесечен натиск върху американската компания и е част от по-широки усилия на Москва да изгради и контролира „суверенна“ комуникационна инфраструктура, при която чуждестранните технологични компании трябва да се подчиняват на местните закони или да напуснат пазара.

„Мета“ вече беше обявена в Русия за „екстремистка организация“, а по-рано „УотсАп“ се оплака от опит за пълно блокиране на услугата.

„Днес руското правителство се опита напълно да блокира „УотсАп“ в опит да насочи хората към държавно приложение за наблюдение“, пише в изявление на американската компания.

„Опитът да бъдат изолирани над 100 милиона потребители от лична и сигурна комуникация е крачка назад и може да доведе единствено до по-малко сигурност за хората в Русия“, се посочва още в позицията.

Част от домейните, свързани с „УотсАп“, са били премахнати от националния регистър в Русия, което означава, че устройствата в страната вече не получават IP адресите към приложението и достъпът е възможен само чрез Ви Пи Ен (VPN - който пренасочват трафика на данни) свързаност.

Руският държавен комуникационен регулатор „Роскомнадзор“ не отговори веднага на молба на Ройтерс за коментар.

Ограничения срещу „УотсАп“

Руските власти, които вече блокират или ограничават платформи като „Снапчат“ (Snapchat), „Фейсбук“ (Facebook), „Инстаграм“ (Instagram) и „Ютюб“ (YouTube), активно насърчават използването на МАКС, за който критици твърдят, че може да бъде използван за проследяване на потребителите.

Властите отхвърлят тези обвинения и заявяват, че руското приложение за съобщения, което интегрира различни държавни услуги, е създадено, за да улесни ежедневието на гражданите.

„Роскомнадзор“ започна действия по ограничаването на „УотсАп“ и други приложения за съобщения още през август, като направи невъзможно осъществяването на разговори през тях. Регулаторът обвини чуждестранните платформи, че не предоставят информация на правоохранителните органи при случаи на „измама и тероризъм“.

През декември телекомуникационният регулатор обяви нови мерки за постепенно ограничаване на приложението, обвинявайки го, че продължава да нарушава руските закони и че се използва „за организиране и извършване на терористични актове на територията на страната, за набиране на извършители и за извършване на измами и други престъпления“.

Руски съдебни власти нееднократно са налагали глоби на „УотсАп“ за отказ да премахне забранено съдържание, а властите настояват компанията да има местно представителство в Русия – изискване, което тя не е изпълнила.

От декември много руснаци могат да използват приложението само чрез Ви Пи Ен мрежа и са преминали към други платформи за съобщения, макар че някои от тях, като например „Телеграм“ (Telegram), също са под натиск от властите по сходни причини.

Междувременно Антон Горелкин, депутат от Държавната дума (долната камара на руския парламент) и заместник-председател на комисията по информационни технологии, заяви, че Русия няма планове да блокира „Гугъл“ (Google) в страната. Той потвърди за блокирането на „УотсАп“ в Русия, допълва Ройтерс.