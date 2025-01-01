Стремителното издигане на Зохран Мамдани до кметския пост в Ню Йорк окуражи левите партии в Европа, че една безкомпромисно радикална програма може да помогне за обръщане на тенденцията на възход на десните сили в техните страни.

Партии от Лондон до Берлин поздравиха Мамдани – 34-годишен политик, който сам определя себе си като демократичен социалист, чиито популярни видеа и обещания за контрол върху наемите и облагане с данъци на богатите в град, смятан за символ на глобалния капитализъм, намериха отклик сред избирателите.

Формации като германската "Левите" и британската Зелена партия на Англия и Уелс се надяват да наберат инерция след победата на Мамдани, правейки заявка, че няма да размият политиката си или да бъдат засмукани от темата за миграцията, която е удобен терен за десните.

Победата може да даде храна за размисъл и на утвърдени леви партии, като управляващата във Великобритания Лейбъристка партия, която се срива в проучванията след убедително спечелени избори миналата година, и Германската социалдемократическа партия (ГСДП).

Зак Полански, който тази година стана първият евреин и първият открито хомосексуален, оглавил Зелената партия на Англия и Уелс, предизвика сравнения с Мамдани с начина, по който използва социалните мрежи и призивите си за данък богатство, за да бъдат намалени неравенствата.

Екзалтираният Полански заяви пред Ройтерс, че победата на Мамдани показва, че "надеждата е триумфирала над омразата".

"Това е важно – не само защото е важно за Ню Йорк, а защото смятам, че отеква по цял свят. Става дума за подобряване на живота на хората и за признаване на неравенствата, които съществуват не само в сърцето на Ню Йорк, но, честно казано, и в голяма част от света", добави той.

"Посланието тук е: да намалим сметките на хората и да обложим мултимилионерите и милиардерите", каза Полански, чиято партия се изкачва в проучванията, след като на парламентарните избори през 2024 г. спечели едва четири места.

Разходите за живот са основен фокус във Великобритания, където инфлацията в цените на храните например, достигна 19% през март 2023 г. – най-високата от 45 години, а финансовият министър Рейчъл Рийвс заговори за "трудни решения" и възможно повишение на данъците.

ЛЕВИТЕ ИСКАТ ДА СЪЗДАДАТ ИМПУЛС

На фона на поляризирания политически пейзаж германската партия "Левите" поднесе изненада на федералните избори през февруари и се надява да надгради силното си представяне на местните избори догодина, включително в столицата Берлин. Подобно на други европейски леви партии, по време на кампанията нейни активисти посетиха Ню Йорк.

"Проблемите, пред които са изправени хората в Ню Йорк, са сходни с тези, за които ние чуваме от хората тук, в Германия. Наемите са непоносими, а цените на храната, електричеството, отоплението и обществения транспорт се повишават по-бързо, отколкото заплатите", каза пред Ройтерс лидерът на партията Ян ван Акен.

"Ние сме в тесен контакт със Зохран Мамдани и екипа му и се учим един от друг. Кампанията му е като еталон за изборите догодина в Берлин", написа той в имейл. "Победата на Зохран Мамдани ни дава импулс", добави Ван Акен.

Публикациите в социалните мрежи на Мамдани – първия мюсюлманин, избран за кмет на Ню Йорк, и най-младият човек на поста от 1892 г. – намериха отзвук от двете страни на Атлантическия океан, където след пандемията избирателите се сблъскаха с растяща инфлация и проблеми в сектора на обществените услуги.

"Замразявам ... наемите ви", каза Мамдани на нюйоркчаните, след като през януари се потопи в ледените води край Кони Айланд с костюм и вратовръзка.

Германската партия "Левите" също настоява за контрол на наемите и безплатен или силно субсидиран обществен транспорт, като използва директни послания. "Изправяме се срещу богатите. Никой друг не прави това", пишеше на един от предизборните ѝ плакати.

Левите във Франция, които се подготвят за президентските избори през 2027 г., също са окуражени.

"Най-накрая, урок за левицата навсякъде – няма да спечелим, като размием икономическия либерализъм, а като се борим срещу него със зъби и нокти", написа в социалната мрежа "Екс" Манон Обри от крайнолявата партия "Непокорна Франция".

ФОКУС ВЪРХУ РАЗХОДИТЕ ЗА ЖИВОТ

Помолен да коментира какви поуки трябва да си извлекат левите партии от победата на Мамдани, Полански заяви, че разходите за живот имат значение преди всичко останало и прогресивните партии трябва да предложат реални решения на този въпрос.

Системните партии също бяха окуражени от победата на Мамдани.

"За нас, в ГСДП, това означава, че трябва да се съсредоточим още по-силно върху това, което е в основата на нашата дейност – социалната политика за преобладаващата част от обществото", каза пред Ройтерс депутатът от ГСДП Раша Насър.

На последните избори ГСДП, която все още е на власт, постигна най-лошия си резултат след Втората световна война.

"По време на последната кампания за федералните избори, твърде често се опитвахме да се включваме в дебати, които трудно можеше да спечелим с аргументи, например за миграцията", отбеляза тя.

Филип Кьокер – политолог от Хановерския университет – заяви, че това показва, че партиите, които искат да печелят избори "или не искат да губят гласоподаватели от популистката крайна десница – трябва да се придържат към основните си теми и да представят собствени решения на наболелите проблеми, вместо да имитират крайната десница, като възприемат антиимиграционна политика".

Спечелил с радикална програма, Мамдани ще се изправи пред предизвикателството да изпълни обещанията си. Американският президент Доналд Тръмп заплаши да съкрати финансирането за Ню Йорк.

Някои, включително на "Уолстрийт", се надяват и очакват, че Мамдани няма да успее да прокара драстични промени.

"Сега идва трудната част", каза Джеймс Шнайдер – бивш директор по стратегическите комуникации в Лейбъристката партия по времето на Джереми Корбин. "Да превърне тази изборна победа в реална власт — да подобри живота на хората като кмет, като едновременно с това преобрази армията си от 100 000 доброволци във вътреобщностни организатори във всеки квартал на града", добави той.