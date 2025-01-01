Цените на месото и на кафето в Гърция са се покачили рязко. Собствениците на кафенета се опасяват от фалити, пише БНР .

В рамките на една година цената на месото се е покачила с 50% според проучване на Института за пазарна икономика.

Килограм телешко месо се продава за 12 евро. За сравнение миналата година цената е била 8 евро. С около 12% по-скъпо се продава всякакъв вид месо във веригите от супермаркети.

Това е най-голямото поскъпване на стока в търговските магазини.

Причина за рязко увеличение на месото е много по-ниско производство заради унищожение на цели заразени стада от шарка и други заразни болести.

Рязко спаднаха клиентите и на специализираните магазини за месо.

Собственици съобщават, че ще фалират до края на годината. Заради скъпото месо се покачват всички стоки, като пиците и сандвичите.

Повишиха се драстично и цените в таверните. Собствениците на кафенета отправиха специално обръщение към премиера за намаляване на данъка върху кафето. Те предупреждават за масови фалити, заради скъпия ток и високата цена на кафето.