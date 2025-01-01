Френският президент Еманюел Макрон обяви създаването на нова доброволна военна служба, която ще започне през лятото на 2026 г. В някои балкански държави, като Хърватия, военната служба отново стана задължителна, но в Гърция и Турция тя винаги е била задължителна, а в Сърбия обмислят повторното ѝ въвеждане.

ХЪРВАТИЯ: ВРЪЩАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА ВОЕННА СЛУЖБА

Хърватският парламент гласува за възстановяване на задължителната военна служба (основно военно обучение) на 24 октомври 2025 г. Министърът на отбраната Иван Анушич заяви, че военната служба и отбраната на Хърватия са задължение за всички годни за военна служба граждани, като същевременно позволява и отказ от военна служба по съвест. Обучението ще струва приблизително 23,7 милиона евро годишно и ще покрие заплатите на 4000 наборници, както и основни разходи (храна и униформи).

Очаква се първите новобранци за военно обучение да пристигнат в казармата в началото на 2026 г., след като преминат медицинските си прегледи. Следователно първите призовки за тези медицински прегледи са предстоящи. След като навършат пълнолетие, бъдещите наборници се регистрират във военните регистри. През 2026 г. кохортата от 2007 г. ще бъде първата, която ще премине новата военна служба. Освен това хърватски гражданин с двойно гражданство, пребиваващ в чужбина и нерегистриран във военните регистри на Република Хърватия, е длъжен да се яви в консулството на Република Хърватия в страната си на пребиваване не по-късно от 29-годишна възраст.

В зависимост от ранга си новите попълнения ще бъдат изпратени за два месеца в Книн, Пожега или Слун. Всеки хърватски гражданин може да поиска отсрочка не по-късно от юни на годината, в която навършва 29 години, или по време на медицинския си преглед, като се позове на отказ от военна служба по съвест. В този случай те ще изпълняват три или четири месеца гражданска служба. „Религиозни, здравословни или морални причини могат да представляват отказ от военна служба по съвест. Няма да има проблем за всеки, който реши да не изпълнява задължителната си военна служба, но желае да изпълнява гражданска служба. Молбата му ще бъде разгледана и одобрена и никой няма да бъде принуждаван да изпълнява военна служба против волята си“, увери министърът на отбраната Иван Анушич.

По време на обучението си наборниците ще получават нетна месечна надбавка от 1100 евро, включително покритие на разходите за храна, транспорт и отпуск. Правата на работещите наборници са преустановени и военната служба не може да се използва като основание за уволнение. Безработните наборници, които преминават обучение, ще имат приоритет при наемане на работа в публичната администрация или местните власти. Според проучване на HRTrejting 75,5% от анкетираните подкрепят задължителната военна служба, докато 20% са против.

СЪРБИЯ: ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

Обявявана няколко пъти от 2017 г. насам, задължителната военна служба отново е на дневен ред в Сърбия. Първата група новобранци се очаква в казармите в началото на 2026 г., ако законът, въвеждащ 75 дни задължителна военна служба за лицата на възраст между 19 и 27 години, бъде приет от парламента през следващите седмици. Тя ще бъде доброволна за жените и 155 дни гражданска служба за лицата, отказващи военна служба по съвест.

Според армията подготовката е в ход. Закупуват се легла, монтират се душове и столови, защото нищо не е останало, откакто наборната военна служба беше премахната през 2011 г. Очакват се 20 000 новобранци годишно. Предложеният бюджет за 2026 г. предвижда 90 милиона евро през следващите три години за задължителна военна служба, без да се включва строителството на нови сгради.

Според проучване, проведено от CESID миналата година, 45% от младите хора са против задължителната военна служба, а 44% са „за“. Иво Чолович, експерт на CESID, посочва, че младите хора, живеещи в градски райони като Белград и Нови Сад, които принадлежат към етнически малцинствени общности или имат високо ниво на образование, са против нея, докато тези, които са завършили само средно образование и живеят в Южна и Източна Сърбия, са по-за.

„Това е просто поредна маневра за затягане на обръча около армията. Но въвеждането на задължителна военна служба за поколение млади хора, които искат реформи, и насочването им към организация, изискваща твърдост и послушание, ми се струва нереално“, каза Александър Радич, анализатор по военни въпроси, в интервю за уебсайта Insajder на 26 ноември.