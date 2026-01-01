Разлив на петрол по време на операция по зареждане на кораб с гориво доведе до спиране на по-голямата част от трафика в белгийското пристанище Антверпен – второто по натовареност в Европа по товарооборот, предаде АФП.

„Въпреки че източникът е овладян и пряко засегнатите кораби са ограничени за активни операции по почистване, замърсяването се разпространи през нощта към река Шелда“, се казва в изявление на пристанището.

 

 

Реката в засегнатия участък е „изцяло затворена за трафик“, като говорител на пристанището заяви пред АФП, че нарушенията ще продължат „със сигурност днес, а вероятно и няколко дни“. 

 

БГНЕС
