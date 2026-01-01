Председателят на Върховната рада на Украйна Руслан Стефанчук посрещна председателя на Народното събрание Рая Назарян в Киев, където тя участва във втората парламентарна Среща на върха в Буча.

Форумът, организиран от Върховната рада, започна с възпоменателна церемония в църквата „Свети Андрей“ в памет на жертвите от клането в Буча. В събитието участват председатели и членове на ръководствата на национални парламенти на страни членки на ЕС, Молдова, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, както и на Европейския парламент, Парламентарната асамблея на НАТО и Парламентарната асамблея на ОССЕ.

Сред основните теми, които ще дискутират участниците в срещата, ще бъдат хуманитарните предизвикателства, причинени от продължаващата военна агресия и енергийната сигурност в контекста на атаките срещу критичната инфраструктура на Украйна.

В програмата на посещението на председателя на парламента са предвидени и срещи във Върховната рада на Украйна в Киев.

"Няма човек, който да остане равнодушен към събитията, които са се разиграли в Буча", заяви Рая Назарян, която заедно с участниците във втората парламентарна Среща на върха почете паметта на жертвите от клането в Буча. "Те шокираха цялата световна общественост с бруталността си и с пълното незачитане на всички хуманни норми", посочи тя на възпоменателната церемония в църквата „Свети Андрей“.

"Тук съм, за да покажа, че няма да забравим убийството на стотици невинни граждани в Буча и ще настояваме да се създадат международни механизми за търсене на отговорност от извършителите", отбеляза председателят на българския парламент. Рая Назарян посочи, че престъпленията на агресора в Буча не са изолирани инциденти, а част от по-широк модел на системно насилие, извършвано от руските сили в цяла Украйна. Вярвам, че усилията за определяне на стабилни международни механизми за търсене на отговорност ще бъдат способни да се справят с пълния спектър от нарушения, подчерта тя.

