Пътнически влак е дерайлирал в Къмбрия, Великобритания, съобщи SkyNews. Композицията от Глазгоу за Лондон е тръгнала в 4:28 ч. местно време и е дерайлирала около 6:10 ч. близо до селцето Шап.

„За щастие няма данни за пострадали и пътниците са били безопасно евакуирани от влака. Служители остават на място заедно със спешните служби“, заявиха от Британската транспортна полиция.

Във влака е имало около 85 пътници. Всички те успешно са свалени от композицията.

"That would have been a terrible experience for the driver"



Rail expert and co-host of Green Signals Railway Podcast @railnigel describes what could have potentially happened to cause the train derailment in Cumbria this morninghttps://t.co/G8gDzyqv3Q



📺 Sky 501 pic.twitter.com/fxwDePKKI4 — Sky News (@SkyNews) November 3, 2025

Avanti West Coast съобщи, че всички линии северно от Престън са блокирани и призова клиентите да не пътуват на север от града.

Компанията предупреди, че вероятно ще има „сериозни нарушения по мрежата ни в продължение на няколко дни“.

„Дерайлирал влак между Пенрит и Оксенхолм означава, че всички линии са блокирани. Влаковете, движещи се между Карлайл и Престън, може да се забавят с до 120 минути или да бъдат отменени“, посочиха от National Rail.

Avanti West Coast съобщи, че заместващи автобуси ще се движат между Карлайл и Престън.

Железопътният експерт Найджъл Харис каза пред Sky News, че най-вероятно влакът е ударил свлачище близо до Шап, вследствие на което един от предните вагони e дерайлирал.

Общо 87 души са били прегледани от медици, като четирима от тях са получили леки наранявания.