Първите монети с лика на британския крал Чарлз III влизат в обращение в пощенските клонове в Обединеното кралство, съобщи ДПА.

Кралят е изобразен на лицевата страна на монетата с номинал 50 пенса, а нейната обратна страна е посветена на живота и наследството на неговата майка, покойната кралица Елизабет II.





