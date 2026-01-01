Първата жена архиепископ на Кентърбъри Сара Мълали ще посети Ватикана и Рим от 25 до 28 април и ще се срещне с папа Лъв Четиринадесети, предаде Франс прес, като се позова канцеларията на Мълали.

Сара Мълали, която е на 63 години, беше интронизирана в сряда и стана официално първата жена начело на Англиканската църква, обединяваща 85 милиона души по света.

В писмо по повод интронизацията на Мълали папа Франциск заяви, че тя ще оглави Англиканската църква в деликатен момент от историята на англиканското семейство. Той подчерта, че е нужно диалогът между двете църкви да продължи.

Англиканската църква стана държавна църква на Обединеното кралство след разрива на крал Хенри Осми с Римокатолическата църква през 16-и век.

Британският монарх е неин върховен управител, докато архиепископът на Кентърбъри се счита за духовен водач на англиканите по целия свят.

През октомври крал Чарлз Трети стана първият ръководител на Англиканската църква, който публично се моли с папата от времето на разкола с Рим преди 500 години.

През последните години и двете църкви бяха разтърсени от скандали, свързани със сексуално насилие от страна на духовници над непълнолетни и опити за прикриването им.

Предшественикът на Мълали - Джъстин Уелби, обяви оставката си начело на Англиканската църква през ноември 2024 г. след публикуването на доклад, който разкрива, че църквата е прикривала издевателства през 70-те години и че той самият не е сезирал властите, когато е научил за тях през 2013 г.