Пукнатини по стари сгради е предизвикало земетресението с магнитуд 5,1 по скалата на Рихтер, регистрирано в 21:08 ч. местно (и българско) време снощи край Атон на Халкидическия полуостров в Гърция, съобщиха местни медии.

Според информация на местния информационен сайт „Вория“ в град Карея - административен център на Света гора, вследствие на земетресението са регистрирани пукнатини в стари сгради, но без сериозни щети и пострадали хора.

Изданието цитира монаси, които говорят за щети в стари скитове и килии, а поклонници съобщават, че земетресението е имало осезаема продължителност и че в крайбрежните райони е било съпроводено със силен тътен.

Силно земетресение разтърси Гърция, усетено е и в България (КАРТА)

Според Лабораторията по геофизика на университета в Солун епицентърът е бил на 8 километра северозападно от Карея. Последвали са вторични трусове с по-малък магнитуд.

Председателят на гръцката Организация за антисеизмично планиране и защита Евтимиос Лекас, цитиран от обществената телевизия ЕРТ, предупреди за възможни последващи по-слаби трусове.

Той заяви, че сеизмичната активност в района не е необичайна, като увери, че компетентните служби следят ситуацията. На гражданите се препоръчва да спазват указанията на местните власти, предаде кореспондентът на БТА Иван Лазаров.