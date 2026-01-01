Петиция, с която жителите на Алберта изразяват желанието си провинцията да се отдели от Канада, беше официално внесена от организаторите ѝ в понеделник, което е ключова стъпка към евентуален референдум за независимост през есента.

Организацията Stay Free Alberta, стояща зад гражданската инициатива, заяви, че е събрала повече подписи от необходимия минимум за задействане на плебисцит.

Сепаратисткото движение в Алберта има корени в т.нар. „западно отчуждение“ - термин, илюстриращ убеждението на част от населението, че провинцията често е пренебрегвана от властта в Отава.

Организаторите на петицията имаха срок до този месец да съберат най-малко 178 000 подписа - 10% от имащите право на глас - за да придвижат кампанията за референдум.

Сепаратистите в Алберта засилват кампанията си за независимост от Канада

Ръководителят на Stay Free Alberta, Мич Силвестър, заяви в понеделник пред изборната служба в Едмънтън, че организацията е предала над 300 000 подписа.

„Този ден е исторически за Алберта. Това е първата стъпка към следващата - преминахме третия кръг и вече сме на финала за Купа „Стенли“, каза той, цитиран от „Би Би Си“.

Проверката на подписите обаче е временно спряна от съд в Алберта в очакване на решение по съдебно оспорване, подадено от група представители на коренните народи (т.нар. „Първи нации“), които твърдят, че потенциално отделяне от Канада би нарушило техните права.

Решение по делото се очаква по-късно този месец.