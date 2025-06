Най-малко седем демонстранти са били арестувани досега по време на протеста, организиран от студенти, който се проведе на площад "Славия" в сръбската столица Белград. Това предаде кореспондентът на БТА Теодора Енчева.

След сблъсъци с полицията демонстрантите са били задържани в рамките на минути и отведени в следствения арест, уточниха властите.

Протестиращите са хвърляли бутилки, димки, сигнални ракети и камъни по полицаите, които са им отвърнали със сълзотворен газ на бул. „Крал Александър“ - най-дългия булевард в сръбската столица, известен като "Булевард на Революцията". Някои от протестиращите са били забелязани да слагат противогази.

SERBIA 🇷🇸 More than 300,000 protesters gathered in Belgrade to call for new elections and protest the EU. Students and citizens have brought the city to a standstill, occupying key bridges, roads, and public squares. President Aleksandar Vučić urged protesters to remain peaceful. pic.twitter.com/Dy0lczdvrb