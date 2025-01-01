Изтребители на НАТО са реагирали незабавно и са прехванали руски бойни самолети, които са нарушили въздушното пространство на Естония днес, обяви говорител на алианса, цитиран от Ройтерс.

"Това е само още един пример за безразсъдните действия на Русия и готовността на НАТО за реакция", написа той в социалната мрежа "Екс".

"Европа застава зад Естония пред лицето на поредното нарушение на въздушното ни пространство от страна на Русия. Ще отговорим решително на всяка провокация и ще инвестираме в един по-силен източен фланг. Нашият натиск ще се засилва паралелно с ескалацията на заплахите", каза на свой ред председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Естонското правителство съобщи по-рано днес, че три руски изтребителя МиГ-31 са влезли в естонското въздушно пространство без позволение и са останали там в продължение на 12 минути, припомня Ройтерс.

Руски дронове над Полша: Варшава говори за „безпрецедентна заплаха“ от десетилетия (ОБЗОР)

Това стана малко повече от седмица след като над 20 руски дрона нарушиха въздушното пространство на Полша в нощта на 9 срещу 10 септември. Изтребители на НАТО свалиха някои от тях, а западни представители казаха, че Русия изпитва готовността и решимостта на алианса.

"Русия наруши естонското въздушно пространство вече четири пъти тази година, което е неприемливо само по себе си. Но днешното нарушаване, при което три изтребителя влязоха във въздушното ни пространство, е безпрецедентно нагло, заяви естонският външен министър Маргус Цахкна. Той призова да се отговори на Русия със засилен политически и икономически натиск.

Министерството на външните работи на Естония уточни, че навлизането е било над Финския залив. Руският шарже д'афер е бил извикан в естонското външно министерство, където му е била връчена протестна нота, предаде Асошиейтед прес.