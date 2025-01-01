/ istock

Пожар e избухнал в болница „Сотирия“ на булевард Месогион в Атина, предаде naftamporiki.gr.

Пламъците са тръгнали от патоанатомичното отделение, което се намира на първия етаж на лечебното заведение.

30 огнеборци с 10 противопожарни автомобила и специализиран подемно-стрелови и стълбов автомобил са успяли да потушат стихията.

На място са пристигнали и полицейски екипи.

 

 

naftemporiki.gr
