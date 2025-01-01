Пожар e избухнал в болница „Сотирия“ на булевард Месогион в Атина, предаде naftamporiki.gr.
Пламъците са тръгнали от патоанатомичното отделение, което се намира на първия етаж на лечебното заведение.
30 огнеборци с 10 противопожарни автомобила и специализиран подемно-стрелови и стълбов автомобил са успяли да потушат стихията.
На място са пристигнали и полицейски екипи.
Υπό έλεγχο η φωτιά στο νοσοκομείο Σωτηρία:— john 🪡 ntin (@JohnToyp) August 8, 2025
Ξέσπασε σε κτίριο διοίκησης, ευτυχώς που δεν υπήρχαν μέσα ασθενείς...
Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, μικρή εστία φωτιάς εκδηλώθηκε στον χώρο του παθολογοανατομικού τμήματος του νοσοκομείου στον 1ο όροφο. pic.twitter.com/qXqpR0uQ8B