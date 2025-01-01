Горски пожар е избухнал днес сутринта близо до с. Каравадос в южната част на остров Кефалония (известен и като Цефалония) в Йонийско море, което наложи евакуации и мащабна реакция от страна на пожарните власти. Това съобщи Kathimerini.

Огънят обхваща земеделски и горски терени, а малко след възникването му бе изпратено спешно текстово съобщение чрез системата 112, инструктиращо жителите на Каравадос, Доризата и Керамейес да се евакуират към столицата на острова – Аргостоли, и да следват указанията на местните власти.

Според пожарната служба на място са изпратени 20 пожарникари, два наземни екипа от 16-то специално горско звено (EMODE) и седем пожарни автомобила, подпомагани от местни доброволци и общински водоноски.

Във въздушната операция участват четири противопожарни самолета и два хеликоптера, които извършват водни хвърляния.