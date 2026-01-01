Пожар избухна тази сутрин в Специализирания съд в сръбската столица Белград, предават сръбските медии.

Около 8:20 ч. местно време служители в сградата са забелязали дим на покрива, след което екипи на пожарната са реагирали бързо и са потушили пламъците, предава кореспондентът на БТА в Белград Теодора Енчева.

Всички, които са се намирали в сградата на Специализирания съд, са евакуирани на безопасно място, съобщи РТС.

Според медицинските служби няма пострадали и никой не е потърсил медицинска помощ поради вдишване на дим.

В акцията участваха общо 35 пожарникари и спасители с 11 превозни средства, съобщиха от сръбското министерство на вътрешните работи.

„Ситуацията е овладяна, а пожарникарите продължават да работят по проветряването на помещенията и проверката на тавана и покрива на сградата“, се казва в съобщението.

Дежурният прокурор от Висшата прокуратура в Белград е отишъл на мястото на инцидента.