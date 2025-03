Десетки хиляди протестиращи участваха в демонстрации в цяла Турция, след като Екрем Имамоглу, кмет на Истанбул и основен съперник на президента Реджеп Тайип Ердоган, беше арестуван и обвинен в корупция на 23 март.

Вчера вечерта се разразиха най-тежките размирици в страната от повече от десетилетие насам. Протестиращите бяха обстрелвани със сълзотворен газ и гумени куршуми.

Тълпи от хора се събраха край кметството на Истанбул за пета поредна вечер. Те развяваха турски знамена и скандираха пред служителите на реда.

BREAKING:



The Turkish riot police has launched a major assault on the anti-Erdogan protesters in Istanbul.



Hundreds of them are now firing rubber bullets on the protesters. Several have been wounded by the bullets.



🇹🇷 pic.twitter.com/KsIWzuVVjA